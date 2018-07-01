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ВС Ирана заявили о прибытии в Персидский залив судна США с химическими веществами

Международная панорама
1 июля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Сообщается, что ранее судно Cape Ray находилось на побережье Ирака и Сирии

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ТАСС, 1 июля. Американское судно Cape Ray, загруженное химическими веществами, прибыло в воды Персидского залива в сопровождении эсминца ВМС США. Об этом, как сообщило Tasnim News Agency, заявил в воскресенье официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

По его данным, судно в сопровождении эсминца недавно пришвартовалось в порту одного из государств Персидского залива. "У нас есть точная информация об американском судне, включая число членов экипажа и погруженных химикатах, которая в будущем будет опубликована для общественности" - сказал Шекарчи.

Согласно сведениям агентства, прошлые записи показали, что судно США находилось на побережье Ирака и Сирии, где США предприняли военные действия под предлогом ответа на предполагаемые химические атаки. По словам генерала, судно, загруженное химическими веществами, вошло в регион с целью передачи этих материалов в части Ирака и Сирии, передает Tasnim News Agency.

Шекарчи, как сообщает агентство, также предупредил о возможных последствиях действий США, отметив, что США прибегли к опасному способу оправдать свое "незаконное" военное присутствие в регионе.

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