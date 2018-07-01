Bild: социал-демократы ФРГ прорабатывают вариант распада коалиции и досрочных выборов

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прорабатывает возможные варианты на случай распада правящей в ФРГ коалиции (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - ХДС/ ХСС, СДПГ) из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

По ее информации, руководство СДПГ решило, что продолжение "большой коалиции" возможно только при условии дальнейшего пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Если ХДС примет решение сменить ее, социал-демократы готовы выйти из правительства. В то же время есть члены СДПГ, которые считают иначе.

"Эта коалиция на грани, нет смысла играть на время", - приводит Bild слова одного из социал-демократов. В случае проведения досрочных парламентских выборов СДПГ намерена выдвинуть кандидатом в канцлеры Олафа Шольца, который сейчас занимает пост вице-канцлера, министра финансов ФРГ.

Ранее баварские консерваторы отвели Меркель две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае глава ХСС Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того глава МВД предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике. 1 июня Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.