СМИ: встреча Путина и Трампа может принести перемены в оборонную политику Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки могут принести перемены в оборонную политику Финляндии. Такое мнение озвучила в воскресенье газета Ilta-Sanomat в редакционной статье.

"Какое влияние встреча Трампа и Путина может оказать на Финляндию? На первый взгляд, можно представить, что Финляндия просто принимает эту встречу, только и всего. [Но] если лидеры начнут решать вопросы "над головой" Европы, то Финляндия будет уже не наблюдать со стороны, а находиться в самом центре принятия решений. Она уже не является нейтральной, она - часть ЕС, который практически дошел до порога торговой войны с США под властью Трампа", - подчеркивает газета.

По ее мнению, "если Трамп и Путин договорятся о приостановке расширения НАТО и американцы уйдут из Европы, Финляндия останется в прямом смысле на крыльце НАТО". "После этого оборонное сотрудничестве в рамках ЕС может оказаться для нее единственным путем получить место в международной структуре безопасности", - считает издание.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки.