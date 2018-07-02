Порошенко назвал Канаду самым "искренним другом" Украины

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и назвал ее самым искренним другом украинского народа.

"В мире, вероятно, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут замечательные люди", - написал он на своей странице в Facebook.

В Канаде проживает вторая по численности после России украинская диаспора, которая составляет 1,2 млн человек или 3,8% населения страны.

С 2014 года Канада выделила Украине более 27 млн канадских долларов ($21 млн) на гуманитарные нужды.