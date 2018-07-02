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СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora

Международная панорама
2 июля, 12:49 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 2, июля. /ТАСС

Сообщается, что лидер КНДР возобновил инспекции частей Корейской народной армии

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) во время проверки 1524 войсковой части Корейской народной армии, 30 июня 2018 года

© EPA-EFE/KCNA

СЕУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын возобновил инспекции частей Корейской народной армии (КНА) и посещение предприятий для руководства их работой на местах.

Как сообщило агентство Yonhap, в минувшую субботу он прибыл с проверкой в одну из воинских частей на российском автомобиле Lada Priora.

На это сразу же обратили внимание СМИ Южной Кореи и других стран. На опубликованных снимках Ким Чен Ын сидит на заднем сидении автомобиля этой модели. Машину можно узнать по заводским дискам на колесах и по темно-болотному цвету, типичному для этих некогда одних из самых популярных в России машин.

С 2009 по 2012 год "Приора" считалась самой продаваемой легковушкой в России. К апрелю прошлого года число выпущенных "АвтоВАЗом" автомобилей этой модели достигло 1 млн. В мае текущего года стало известно о прекращении выпуска "Приоры".

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