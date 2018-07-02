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Лопес Обрадор заявил, что намерен строить дружеские отношения с США

Международная панорама
2 июля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Политик также поблагодарил главу Белого дома за поздравления с победой на президентских выборах в Мексике

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ТАСС, 2 июля. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор в одном из первых заявлений после объявления результатов голосования сказал, что намерен установить с США отношения дружбы и сотрудничества после вступления в должность главы государства. Такая позиция политика прозвучала в эфире телеканала Televisa.

"Мы искренне протянем нашу руку, чтобы установить отношения дружбы и сотрудничества с США", - заявил Лопес Обрадор. Он также поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за поздравления с победой на выборах, которые глава Белого дома направил вскоре после объявления предварительных результатов голосования.

Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", выиграл президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, в минувшее воскресенье он одержал уверенную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов избирателей.

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