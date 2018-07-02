Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мэттис призвал Лондон повысить военные расходы, чтобы остаться особым партнером США

Международная панорама
2 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В своем письме глава Пентагона отметил, что Великобритания должна поделиться четким оборонным планом, который позволит осуществлять будущее взаимодействие "с позиции силы и уверенности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Великобритания должна увеличить свои расходы на оборону, чтобы оставаться особым союзником Соединенных Штатов в военной сфере, об этом говорится в письме министра обороны США Джеймса Мэттиса его британскому коллеге Гэвину Уильямсону, которое оказалось в распоряжении газеты The Sun. Издание приводит в понедельник выдержки из документа на своем сайте.

"Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы Соединенное Королевство оставалось особым партнером США, - говорится в письме. - В этом смысле Великобритании будут необходимы инвестиции и поддержание надежного военного потенциала".

В документе отмечается, что "такому глобальному игроку, как Великобритания, которая имеет интересы и обязательства по всему миру, потребуется уровень оборонных расходов, превышающий тот, который мы могли бы ожидать от союзников с исключительно региональными интересами".

"Мне не нужно объяснять вам, на какие цели распределять внутренние расходы, но я надеюсь, что вскоре Великобритания сможет поделиться с нами четким оборонным планом, который будет полностью профинансирован и позволит мне планировать наше будущее взаимодействие, построенное с позиции силы и уверенности", - приводит The Sun выдержку из письма главы Пентагона.

В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Однако, согласно докладу комитета Палаты общин британского парламента по обороне, опубликованному в прошлом месяце, для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости