СМИ: Мэттис призвал Лондон повысить военные расходы, чтобы остаться особым партнером США

ТАСС, 2 июля. Великобритания должна увеличить свои расходы на оборону, чтобы оставаться особым союзником Соединенных Штатов в военной сфере, об этом говорится в письме министра обороны США Джеймса Мэттиса его британскому коллеге Гэвину Уильямсону, которое оказалось в распоряжении газеты The Sun. Издание приводит в понедельник выдержки из документа на своем сайте.

"Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы Соединенное Королевство оставалось особым партнером США, - говорится в письме. - В этом смысле Великобритании будут необходимы инвестиции и поддержание надежного военного потенциала".

В документе отмечается, что "такому глобальному игроку, как Великобритания, которая имеет интересы и обязательства по всему миру, потребуется уровень оборонных расходов, превышающий тот, который мы могли бы ожидать от союзников с исключительно региональными интересами".

"Мне не нужно объяснять вам, на какие цели распределять внутренние расходы, но я надеюсь, что вскоре Великобритания сможет поделиться с нами четким оборонным планом, который будет полностью профинансирован и позволит мне планировать наше будущее взаимодействие, построенное с позиции силы и уверенности", - приводит The Sun выдержку из письма главы Пентагона.

В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Однако, согласно докладу комитета Палаты общин британского парламента по обороне, опубликованному в прошлом месяце, для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд).