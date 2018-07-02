ДНР установила на линии соприкосновения камеры для фиксации нарушений со стороны Украины

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Ополчение провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) для фиксации нарушений со стороны украинских силовиков установило вдоль линии соприкосновения фото- и видеокамеры.

Об этом в понедельник заявил начальник пресс-службы вооруженных сил республики Даниил Безсонов.

"Предупреждаем украинское военное командование, что по всей линии соприкосновения мы установили камеры фото- и видеофиксации нарушений режима прекращения огня", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако в представительстве ДНР в СЦКК уже через девять часов после его начала сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.