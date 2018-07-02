Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ДНР установила на линии соприкосновения камеры для фиксации нарушений со стороны Украины

Международная панорама
2 июля, 16:59 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 2, июля. /ТАСС

Ранее в Донецке сообщили, что Киев нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу 1 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Ополчение провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) для фиксации нарушений со стороны украинских силовиков установило вдоль линии соприкосновения фото- и видеокамеры.

Об этом в понедельник заявил начальник пресс-службы вооруженных сил республики Даниил Безсонов.

"Предупреждаем украинское военное командование, что по всей линии соприкосновения мы установили камеры фото- и видеофиксации нарушений режима прекращения огня", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. Однако в представительстве ДНР в СЦКК уже через девять часов после его начала сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушили перемирие, обстреляв Докучаевск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости