Sun: британская полиция считает, что в отравлении Скрипалей участвовали два человека

ЛОНДОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. Об этом написала в понедельник газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием инцидента, произошедшего в английском городе Солсбери 4 марта.

Полиция, по сообщению издания, расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Как говорится в статье, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.

Газета пишет, что полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и отдает себе отчет в том, что добиться этого будет непросто. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", - приводит издание слова неназванного источника.

В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС сказали, что не намерены комментировать публикацию. "Мы не готовы обсуждать это. Речь идет о продолжающемся расследовании", - сообщили в полиции Лондона.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.