El Pais: Трамп в письме премьеру Испании напомнил об обещании увеличить военные расходы

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил письмо председателю правительства Испании Педро Санчесу, в котором напомнил об обязательстве, взятом на себя предыдущим кабмином королевства, существенно увеличить военные расходы. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, послание, подписанное главой Белого дома, было получено в Мадриде после визита в Соединенные Штаты короля Филиппа VI с супругой Летисией. Цель письма состояла в том, чтобы напомнить Санчесу о том, что его предшественник на посту премьера Мариано Рахой в ходе посещения Вашингтона в сентябре 2017 года пообещал, что Испания значительно увеличит свои военные расходы.

Трамп признает, что пиренейское королевство пережило "ужасный экономический кризис", но поздравляет с тем, что страна справляется с преодолением его последствий. Президент США также обратил внимание на то, что на саммите в Уэльсе в 2014 году государства - члены НАТО, которые тратили на оборону менее 2% своего ВВП, обязались стремиться достичь оговоренного показателя к 2024 году.

Как добавил Трамп, американские налогоплательщики не понимают, почему некоторые европейские страны не выполняют своих обязательств в отношении безопасности. Глава Белого дома также сослался на растущий интерес НАТО к ее южному флангу и борьбе с терроризмом.

По сведениям El Pais, письмо Трампа адресовано непосредственно Санчесу. Тем не менее похожие послания в течение последних недель президент США направил главам правительств Италии, Португалии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и ФРГ в преддверии саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

В начале текущего года Мария Долорес де Коспедаль, занимавшая на тот момент пост министра обороны Испании, пообещала, что страна увеличит свои оборонные расходы до 1,53% ВВП к 2024 году. По ее информации, этот показатель вырастет вдвое и достигнет отметки в 18,5 млрд евро. Де Коспедаль подчеркивала, что для Испании "было бы невозможно" довести свой военный бюджет в течение семи лет до 2%.