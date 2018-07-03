Эксперты США: Китай располагает примерно 280 ядерными боеголовками

ВАШИНГТОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок и, вероятно, увеличится в ближайшее десятилетие. С такой оценкой выступили на страницах журнала Bulletin of Atomic Scientists (номер за июль-август) директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис.

"Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия, которую начал в 1980-х годах. На вооружение принимаются новые разновидности баллистических ракет (БР) средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Кроме того, ведутся разработки дорожно-мобильных МБР и, возможно, запускаемой с бомбардировщика БР", - отмечают авторы исследования.

По их словам, "примерно 280 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей 120-130 БР наземного базирования, 48 БР морского базирования, а также 20 бомбардировщиками". Основная часть боеголовок имеет мощность 200-300 килотонн.

"В ответ на развертывание Соединенными Штатами системы ПРО в Тихоокеанском регионе Китай начал оснащать некоторые свои установленные в шахтах МБР разделяющимися головными частями. Мы считаем, что эта программа призвана обеспечить прорыв через систему ПРО", - пишут Кристенсен и Норрис. Они полагают, что 120 БР наземного базирования способны нести 186 боеголовок.

В распоряжении Китая имеется четыре субмарины с ядерными двигателями. На каждой по 12 пусковых установок. Дальность полета баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) превышает, согласно оценкам Пентагона, 7 тыс. км. "Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США", - заметили авторы анализа.

Они напоминают, что 17 лет назад разведка США предположила, что к 2015 году на США будет нацелено 75-100 боеголовок на МБР. "Они ошиблись. Сегодня из 50-75 МБР только 50, которые способны нести около 70 боеголовок, могут нанести удар по континентальной части США", - подчеркнули эксперты.

Для своей оценки они использовали документы Пентагона и заявления, с которыми выступали в последние годы китайские руководители.

Гарантированное уничтожение

Для сравнения: согласно официальным данным по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.

В январе Кристенсен и Норрис высказали предположение, что Пхеньян может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок. Большинство из них мощностью от 10 до 20 килотонн.

Специалисты американского Совета по защите природных ресурсов несколько лет назад разработали специальную программу компьютерного моделирования, имитирующую последствия ядерных ударов по разным странам мира. Они определили, что уничтожить США можно 124 боеголовками, Россию - 51, все государства-члены НАТО - 300, Китай - 368, Канаду - 11, а такие небольшие страны, как Ирак или Северная Корея, - четырьмя.

В своих расчетах эксперты исходили из оценок доктрины гарантированного взаимного ядерного уничтожения, в соответствии с которыми невосполнимым для страны уроном признается гибель 25% населения и разрушение 50% промышленных объектов.

Bulletin of Atomic Scientists издается в Чикагском университете. Он был основан учеными, которые участвовали в проекте "Манхэттен" по созданию американского ядерного оружия, но стали пацифистами, увидев последствия атомных бомбардировок Японии.