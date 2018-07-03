СМИ: экс-премьер Малайзии задержан по делу о коррупции

ТАСС, 3 июля. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак задержан по подозрению в коррупции.

Об этом сообщил во вторник телеканал Channel News Asia со ссылкой на адвоката экс-премьера.

По информации телеканала, обвинения ему могут быть предъявлены в среду. Как указала газета The Malaysian Insight, Наджиба Разака задержали в его доме, расположенном в Куала-Лумпуре.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что малайзийские власти во вторник вызвали на допрос пасынка экс-премьера Ризу Азиза.

Наджиб Разак является фигурантом дела о фонде 1MDB, который был основан экс-премьером. Фонд оказался в центре скандала в 2015 году после того, как стало известно о нецелевом использовании около $4,5 млрд. Наблюдатели отмечают, что к этому могли быть причастны высокопоставленные лица, приближенные к бывшему главе правительства. Кроме того, на личных счетах Наджиба Разака были обнаружены около $700 млн, которые также были переведены со счетов фонда.

Экс-премьер утверждал, что эти средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партии. Проведенное в то время расследование не выявило никаких нарушений. Бывший глава правительства уже дважды подвергался допросам сотрудниками антикоррупционного ведомства, ему запрещено покидать пределы Малайзии.