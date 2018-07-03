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СМИ: во Львовской области шахтеры из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу

Международная панорама
3 июля, 13:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июля. /ТАСС

4 июля горняки планируют провести пикет возле здания Львовской областной администрации

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Шахтеров во Львовской области перекрыли трассу международного значения Львов - Рава-Русская с требованием погасить долги по заработной плате. Об этом сообщили во вторник местные СМИ.

"Вблизи села Воля-Высоцкая около 50 шахтеров блокировали международную трассу с требованием выплаты задолженности по заработной плате", - сообщается на сайте ресурса "Львовская область онлайн". Шахтеры блокировали движение транспорта, пропуская машины каждые 15 минут.

В настоящее время акция завешается, однако горняки планирует продолжать забастовку до погашения долгов по зарплате. В профсоюзе шахтеров сообщили, что 4 июля проведут пикет возле Львовской областной госадминистрации.

2 июля 47 горняков шахты номер 10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Позже к ним присоединились горняки еще одной смены. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, долг по зарплате достиг 761,1 млн гривен ($29 млн).

19 июня представители шахтерских и профсоюзных организаций устроили митинг у здания украинского парламента, где заявили о необходимости принятия закона, который позволит погасить задолженности и направить на нужды угольной отрасли около 2,8 млрд гривен ($105,8 млн). Около тысячи протестующих предприняли попытку прорвать кордон силовиков у здания Рады, но против них был применен слезоточивый газ.

На следующий день шахтеры продолжили акцию протеста. В тот же день Волынец сообщил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пообещал на предстоящем заседании бюджетного комитета Рады поддержать законопроект по увеличению финансирования предприятий угольной промышленности из бюджета страны, за который должны проголосовать депутаты. Кроме того глава Минэнерго обещал в течение десяти дней выделить 15 млн гривен ($566 тыс.) шахтерам госпредприятия "Селидовуголь" для частичного погашения задолженности по зарплатам. Однако ни одно из этих обещаний не было выполнено.

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