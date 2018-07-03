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Глава делегации Конгресса: РФ и США могут быть соперниками как в спорте, но не врагами

Международная панорама
3 июля, 13:40 дата обновления: 3 июля, 14:12 UTC+3

Ричард Шелби также считает, что переговоры Путина и Трампа дадут начало укреплению взаимопонимания между странами

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Вашингтоном должны улучшаться, стороны могут быть соперниками как в спорте, но не врагами. Об этом заявил во вторник глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Я благодарен вам за то, что у нас получается прямой честный диалог. Хотя наши отношения в данный момент напряженные и были более лучшие дни для них, надеюсь, что они будут улучшаться, - сказал он. - Мы можем быть конкурентами, например, как команды в спорте, на рынке, но при этом мы не будем врагами".

"Момент, который мы выбрали для нашего визита, очень актуальный, он проходит накануне [российско-американского] саммита в Хельсинки [16 июля], - отметил сенатор. - Надеюсь, что после этой встречи будет положено начало лучшему взаимопониманию. Может, это выглядит утопично, но я надеюсь на утопию".

Шелби также поблагодарил Володина за экскурсию по зданию парламента, отметив аншлаг на пленарном заседании. "Вопрос того, чтобы все были на своих местах, актуален как для нижней, так и для верхней палаты Конгресса США", - отметил сенатор.

Глава делегации добавил, что налаживание полномасштабного диалога между США и РФ, несмотря на существующие разногласия, пойдет на пользу народам двух стран и всему миру. 

"Полномасштабный и открытый диалог является полезным для всех нас во всем мире, - сказал он. - Конечно, у нас есть разногласия, у нас есть разные интересы и разные системы ценностей, но, если мы будем стремиться к тому, чтобы найти какие-то возможности для улучшения [отношений], мне кажется, это будет во благо и российскому народу, и американскому народу, и людям во всем мире".

Делегация конгрессменов США находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

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