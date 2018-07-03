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Роухани: Иран будет соблюдать ядерную сделку, пока его интересы в рамках СВПД сохраняются

Международная панорама
3 июля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Соответствующее заявление президент Ирана сделал в Берне, визит в который он нанес в рамках своего европейского турне

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ТАСС, 3 июля. Тегеран будет соблюдать ядерную сделку до тех пор, пока его интересы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сохраняются. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани в Берне, где он находится с официальном визитом.

"Иран продолжит уважать ядерное соглашение с мировыми державами, пока его интересы в рамках СВПД будут сохраняться", - сказал Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани находится со 2 июля в Швейцарии с официальным двухдневным визитом. Он совершает европейское турне, в рамках которого посетит также Австрию. В Берне в понедельник он провел встречу тет-а-тет с Аленом Берсе. Во вторник состоялись официальные переговоры двух делегаций.

Главная цель турне - обсуждение перспектив реализации СВПД - договора об ограничении ядерной программы Исламской Республики, о выходе из которого объявил 8 мая президент США Дональд Трамп.

Трамп пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать всецело ее выполнять.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Берсе, Ален Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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