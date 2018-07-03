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Глава делегации Конгресса США назвал встречу с Володиным продуктивной

Международная панорама
3 июля, 15:25 дата обновления: 3 июля, 16:27 UTC+3

При этом Ричард Шелби добавил, что на встрече в Госдуме не удалось решить все разногласия

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным является шагом в выстраивании более лучших отношений с Россией. Об этом заявил во вторник глава делегации Конгресса, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам переговоров.

"Наша встреча была продуктивной, это хороший шаг в выстраивании отношений в условиях весьма напряженного диалога, - сказал он. - Мы с нетерпением ожидаем встречи президентов России и США в Хельсинки и надеемся, что после этого будущее будет более радужным".

Парламентарии РФ и США провели очень длительные и честные переговоры, но всех вопросов разрешить не удалось, отметил Шелби.

"У нас был очень длительный и честный диалог, однако мы не смогли разрешить все вопросы, которые перед нами стояли", - отметил он.

На вопрос о том, затрагивалась ли тема Крыма на переговорах, Шелби ответил утвердительно, однако подчеркнул, что "решение (о признании Крыма российским - прим. ТАСС) принимается на другом уровне".

Говоря о возможности ответного визита российских парламентариев, глава делегации Конгресса добавил, что встречи, подобные сегодняшней, "будут полезны обеим странам".

Делегация конгрессменов США находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Делегация конгрессменов прибыла в Россию в субботу. Первой их остановкой стал Санкт-Петербург. В понедельник они прибыли в Москву, где останутся до 5 июля.

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