Европарламент поддержал создание оборонного фонда объемом €500 млн

ТАСС, 3 июля. Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за создание фонда ЕС объемом €500 млн, за счет которого будут спонсироваться крупные европейские проекты в оборонной сфере.

Соответствующее решение было принято во вторник на пленарном заседании в Страсбурге.

"С бюджетом в €500 млн на 2019-2020 годы новая Европейская оборонная программа промышленного развития (EDIDP) поможет спонсировать развитие новых продуктов и технологий, чтобы повысить независимость ЕС и эффективность расходования средств, стимулируя инновации в обороне, - говорится в заявлении на сайте ЕП. - Неформальное соглашение между парламентом и Советом ЕС было поддержано 478 голосами против 179, еще 23 [депутата] воздержались".

Согласно правилам, за счет фонда будут частично финансироваться только те проекты, в которых будут участвовать не менее трех государственных или частных компаний минимум из трех стран ЕС. При этом средние и малые предприятия смогут рассчитывать на то, что их расходы будут покрыты в большей степени, чем у крупных корпораций. Рассчитывать на деньги смогут лишь те, кто в ходе тендера сумеют доказать, что их изобретение является достаточно инновационным и конкурентоспособным.

Среди направлений, которые затронет программа, будут "беспилотные системы, спутниковые коммуникации, автономные операции в космосе и постоянное наблюдение за Землей, стабильное энергоснабжение, защита от морских и киберугроз, высокотехнологичная воздушная, морская и наземная техника, совместные доменные системы, включая стратегические механизмы". Отмечается, что EDIDP станет своего рода предвестником Европейского фонда обороны размером €13 млрд, рассчитанного на семь лет, который предложила создать Еврокомиссия.

Следующим шагом по запуску EDIDP должно стать одобрение Совета ЕС. Окончательное утверждение инициативы произойдет после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что первые проекты получат финансирование из фонда в 2019 году.