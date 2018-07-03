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СМИ: несколько акций протеста могут пройти в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Международная панорама
3 июля, 20:25 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 3, июля. /ТАСС

По данным телекомпании Yle, в полицию поступили заявки на проведение четырех демонстраций

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Несколько акций протеста могут быть организованы в Хельсинки в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Как сообщила во вторник телекомпания Yle, в полицию на текущий момент поступили заявки на проведение четырех демонстраций.

В частности, одну из них организует молодежное крыло правительственной Национальной коалиционной партии, другую - группа, состоящая из проживающих в Финляндии выходцев из РФ. Молодежное крыло Национальной коалиционной партии планирует выступить против воссоединения Крыма с Россией и против введенных Трампом пошлин на алюминий и сталь.

Точные места проведения мероприятий пока не объявлены. В полиции города указали, что это выяснится, когда определится место встречи президентов. В ведомстве полагают, что ближе к саммиту акций будет заявлено больше.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Крым Кризис в Сирии Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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