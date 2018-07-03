СМИ: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну политтехнологу Юлии Тимошенко

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну российскому политтехнологу Алексею Ситникову, работающему на Юлию Тимошенко. Об этом во вторник сообщило украинское интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на источник в спецслужбе.

По его данным, такое решение СБУ связано с работой Ситникова в Крыму.

Украинские СМИ неоднократно сообщали о сотрудничестве Ситникова с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Сам политтехнолог подтвердил эту информацию изданию "Гордон", уточнив, что работает с ней с 1996 года. В интервью газете Metro Ситников также сообщил, что "не без его участия" Тимошенко стала премьер-министром Украины.