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СМИ: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну политтехнологу Юлии Тимошенко

Международная панорама
3 июля, 22:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июля. /ТАСС

По данным издания "Апостроф", такое решение связано с работой Алексея Ситникова в Крыму

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну российскому политтехнологу Алексею Ситникову, работающему на Юлию Тимошенко. Об этом во вторник сообщило украинское интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на источник в спецслужбе.

По его данным, такое решение СБУ связано с работой Ситникова в Крыму.

Украинские СМИ неоднократно сообщали о сотрудничестве Ситникова с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Сам политтехнолог подтвердил эту информацию изданию "Гордон", уточнив, что работает с ней с 1996 года. В интервью газете Metro Ситников также сообщил, что "не без его участия" Тимошенко стала премьер-министром Украины.

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