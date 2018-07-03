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Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии

Международная панорама
3 июля, 23:52 дата обновления: 4 июля, 0:17 UTC+3

Заседание должно пройти утром в четверг

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ТАСС, 3 июля. Швеция и Кувейт созвали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на постпредство Швеции при всемирной организации.

По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

На прошлой неделе сирийские войска начали операцию по вытеснению банд террористов из "Джебхат ан-Нусры" и союзных с ней вооруженных группировок из провинциального центра Дераа. По их форпостам к юго-востоку от города были нанесены артиллерийские и авиационные удары. Войскам удалось перекрыть пути снабжения противника, идущие из районов Дераа-эль-Балад и Тарик-эс-Садд к границе с Иорданией.

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