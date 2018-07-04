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Госдеп: США обсуждают с Россией ухудшение ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Международная панорама
4 июля, 0:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт напомнила, что договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии была достигнута "почти год назад между США, Россией и Иорданией"

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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Россией ухудшение ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы [США] очень обеспокоены ситуацией [в зоне деэскалации] на юго-западе Сирии: там наносятся удары с воздуха, остановлена доставка некоторой гуманитарной помощи. Это явно небезопасная ситуация. Мы обсуждаем это с россиянами и иорданцами, чтобы выразить нашу чрезмерную тревогу по поводу ситуации там", - сказала Науэрт.

Она напомнила, что договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии была достигнута "почти год назад между США, Россией и Иорданией". "Госсекретарь [Майкл] Помпео и министр иностранных дел [Сергей] Лавров во время разговора по телефону сегодня обсудили и вопрос о соблюдении режима прекращения огня на юго-западе Сирии", - продолжила руководитель пресс-службы.

Ранее Вашингтон уже несколько раз утверждал, что войска правительства Сирии проводят свои операции в зоне деэскалации на юго-западе страны "в нарушение достигнутых договоренностей". "США продолжают предупреждать как российское правительство, так и режим [президента Сирии Башара] Асада о серьезных последствиях этих нарушений, а также требуют от России сдерживать силы, поддерживаемые режимом, от дальнейших действий в пределах юго-западной зоны деэскалации", - заявил, в частности, Госдепартамент 21 июня.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля того же года.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по Сирии 11 ноября минувшего года в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Как говорится в документе, "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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