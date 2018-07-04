США не хотят публично обозначать возможные сроки денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американское внешнеполитическое ведомство не считает полезным публичное обозначение возможных сроков свертывания ядерных программ КНДР. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы не считаем, что публичное объявление о приверженности графику [денуклеаризации КНДР] полезно, но мы чрезвычайно откровенны и ясны насчет своих ожиданий в переговорах с северокорейцами", - сказала дипломат. Ее просили пояснить, почему госсекретарь США Майкл Помпео, который 5 июля отправляется с визитом в Пхеньян, не рассуждает на публике о вероятных сроках денуклеаризации КНДР в отличие от помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее Вашингтон признавал, что хотел бы добиться ликвидации ядерных и ракетных программ Пхеньяна к следующим президентским выборам в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Однако Болтон в минувшее воскресенье в эфире телекомпании CBS утверждал, что власти КНДР вместе с США могут свернуть свою ядерную, химическую и биологическую программы в течение одного года.

Комментируя во вторник эту тему на регулярном брифинге для журналистов, начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт отметила, что внешнеполитическое ведомство не намерено "вдаваться во все детали относительно идущих в настоящее время дискуссий" с Пхеньяном. "Что же касается графика, то я знаю, что некоторые лица обозначают графики. Мы не собираемся обозначать график решения данного вопроса", - подчеркнула Науэрт.

Она рассказала, что будет сопровождать Помпео в ходе предстоящего визита в столицу КНДР. Кроме того, глава американской дипломатии берет с собой в эту поездку шесть корреспондентов из числа аккредитованных при Госдепартаменте, добавила Науэрт.

Помпео уже дважды в текущем году был в Пхеньяне (в апреле и мае), его принимал в том числе лидер КНДР Ким Чен Ын. Планируется, что Ким Чен Ын проведет встречу с Майклом Помпео и на этот раз. Как ожидается, стороны будут обсуждать пути реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре 12 июня.