Премьер Польши заявил, что "Северный поток - 2" позволит РФ влиять на европейскую политику

СТРАСБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что газопровод "Северный поток - 2" даст России возможность оказывать влияние на европейскую политику. Об этом он заявил в среду, выступая с речью на заседании Европарламента в Страсбурге. Выступление политика транслировало Польское телевидение.

Как утверждал Моравецкий, "Северный поток - 2" - "не экономический, а политический проект", который "ведет к дестабилизации и дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и политику".

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.