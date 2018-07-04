ЕС подтвердил встречу Ирана и посредников ООН на уровне глав МИД 6 июля в Вене

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Евросоюз подтвердил встречу Ирана и пяти государств-посредников ООН по ядерной программе Ирана на уровне глав МИД 6 июля в Вене.

Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Вышедшие из соглашения по Ирану США на встречу не приглашены.

"Министерская встреча совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану пройдет в Вене 6 июля. Встреча пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в ней примут участие Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Иран", - говорится в документе.