Эрдоган набрал 52,59% голосов на президентских выборах 24 июня

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня этого года. Такие окончательные данные распространила в среду Высшая избирательная комиссиия (ЦИК) Турции.

По ее данным, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) набрал 30,64% голосов. Остальные кандидаты на выборах получили менее 9%.

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, набрала 42,56% голосов на парламентских выборах, которые также прошли в Турции 24 июня. Такие окончательные данные, как сообщает телеканал CNN Turk, представил в среду ЦИК Турции.

НРП набрала на выборах 22,65%, прокурдская Партия демократии народов заручилась поддержкой 11,70% избирателей, Партия националистического движения получила 11,10%, а "Хорошая партия" - 9,96% голосов.

Партиям необходимо преодолеть 10-процентный электоральный барьер на выборах в парламент. Тем не менее "Хорошая партия" проходит в парламент, поскольку шла на выборы в составе альянса с Народно-республиканской партией.

4 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре. После официального оглашения результатов выборов начнется формальный процесс перехода к президентской системе в республике.

Глава государства получит право самостоятельно и без обязательного одобрения парламента формировать кабинет, назначать неограниченное число вице-президентов, будет отвечать за подготовку бюджета. Парламенту оставлены исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.