Встреча лидеров стран НАТО, Украины и Грузии пройдет на саммите в Брюсселе 12 июля

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Лидеры всех государств НАТО проведут 12 июля отдельную совместную встречу с президентами Украины и Грузии на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе, который открывается 11 июля. Об этом говорится в опубликованной в среду программе саммита.

"12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии", - следует из документа. Ей будут предшествовать совместные заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с лидерами Украины и Грузии. После этой встречи, на которую отведено примерно полтора часа, все 32 ее участника на уровне глав государств продолжат дискуссию на расширенной сессии членов возглавляемой НАТО коалиции по Афганистану.

Таким образом, НАТО организует формальную встречу с лидерами Украины и Грузии, но одновременно соблюдает вето Венгрии на созыв заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и выше. Будапешт установил данное ограничение в начале этого года, добиваясь от Киева отмены поправок в закон "Об образовании", которые подрывают право обучаться на родном языке.