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Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины, фиксирующий ее стремление в НАТО

Международная панорама
5 июля, 15:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВС Украины

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О национальной безопасности Украины".

"Закон о национальной безопасности Украины" будет способствовать достижению совместимости в оборонной сфере со странами НАТО", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны и поставил подпись под документом.

Цель закона, говорится в пояснительной записке, - "определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирования структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны".

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, документ обобщает и приводит к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны. Турчинов утверждает, что закон будет регулировать основы и принципы государственной политики в этой сфере с учетом будущего членства в ЕС и НАТО.

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силам. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий будет назначаться на должность и увольняться президентом страны, подчиняться президенту и министру обороны.

Генеральный штаб становится главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны. Министра обороны и его заместителей планируется назначать из числа гражданских. Сейчас почти все должности в минобороны Украины занимают военные.

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