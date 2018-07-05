СМИ: боевики обстреляли город Дераа

ТАСС, 5 июля. По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) города Дераа, расположенного в одноименной провинции. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

Согласно его информации, террористы выпустили несколько ракетных снарядов по жилым кварталам города.

Отмечается, что армейские подразделения, действующие в этом районе, нанесли ответные удары по позициям боевиков. В результате была ликвидирована группа террористов, а также уничтожены несколько пусковых установок.