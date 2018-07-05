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СМИ: боевики обстреляли город Дераа

Международная панорама
5 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Два человека пострадали

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ТАСС, 5 июля. По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) города Дераа, расположенного в одноименной провинции. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

Согласно его информации, террористы выпустили несколько ракетных снарядов по жилым кварталам города.

Отмечается, что армейские подразделения, действующие в этом районе, нанесли ответные удары по позициям боевиков. В результате была ликвидирована группа террористов, а также уничтожены несколько пусковых установок.

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