Постпред США: НАТО на саммите уделит значительное внимание сдерживанию РФ

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Вопросам сдерживания России будет уделено значительное внимание на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

Об этом заявила в четверг на спецбрифинге для журналистов постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

"Значительное внимание на саммите будет уделено злонамеренной деятельности России, сдерживанию России", - сказала она.

Хатчисон также отметила, что на саммит приглашены лидеры Украины и Грузии. "Мы [члены НАТО] подтвердим свою приверженность вступлению в будущем этих стран в альянс", - отметила она.