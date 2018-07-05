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Постпред США: НАТО на саммите уделит значительное внимание сдерживанию РФ

Международная панорама
5 июля, 18:48 дата обновления: 5 июля, 18:56 UTC+3

Саммит пройдет 11-12 июля

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Вопросам сдерживания России будет уделено значительное внимание на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

Об этом заявила в четверг на спецбрифинге для журналистов постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

"Значительное внимание на саммите будет уделено злонамеренной деятельности России, сдерживанию России", - сказала она.

Хатчисон также отметила, что на саммит приглашены лидеры Украины и Грузии. "Мы [члены НАТО] подтвердим свою приверженность вступлению в будущем этих стран в альянс", - отметила она. 

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