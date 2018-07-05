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Власти Хельсинки предупредили о повышенных мерах безопасности во время саммита РФ - США

Международная панорама
5 июля, 19:25 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 5, июля. /ТАСС

Точное место встречи двух президентов пока не раскрывается

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Масштабные меры безопасности ожидаются во время проведения планируемой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии. Об этом бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори сообщил в четверг газете Iltalehti.

"Нам нужно, конечно, заранее готовиться к тому, что могут быть перекрыты дороги, велодорожки, площади в зависимости от того, где будут проходить встречи и мероприятия для гостей", - сказал он. Точное место встречи двух президентов пока не раскрывается.

По словам Вапаавуори, когда куда-то "приезжают наиболее тщательно охраняемые в мире люди, понятно, что может быть принято много подобных мер". Он отметил, что город активно содействует главным организаторам саммита в Финляндии - МИД и канцелярии президента, а также постоянно сотрудничает с полицией. "Городская координационная группа каждый день проводит заседания и проговаривает все меры, касающиеся встречи", - сообщил бургомистр.

Он считает, что Хельсинки полностью подготовлен к проведению саммита. Вапаавуори уверен, что встреча президентов РФ и США дает финской столице хорошую возможность показать миру, "насколько это чистый и функциональный город".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе тему Сирии.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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