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Украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей

Международная панорама
5 июля, 23:23 UTC+3

Геннадий Ткачук в ходе разговора с телеведущей перепутал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с мужчиной

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Геннадий Ткачук решил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - это два разных человека, один из которых мужчина.

Размышляя в прямом эфире телеканала "112 Украина" о коррупции на Украине и реакции на нее представителей Евросоюза он сказал, что "господин Могерини заявил, что только слепой не может видеть изменения, которые происходят на Украине".

Телеведущая уточнила, идет ли речь о "госпоже Федерике", добавив, что она госпожа, а не господин. Но депутат решил, что он "перепутал кто что сказал" и присвоил слова "госпожи Федерики господину Могерини".

Ведущая программы на это заметила, что "Федерика Могерини - это один человек", депутат было хотел ей возразить, но замялся и был перебит другим собеседником.

Итальянский политик Федерика Могерини занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 1 ноября 2014 года.

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