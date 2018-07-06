Боевые корабли ВМФ России проведут учения с ракетной стрельбой у берегов Сирии

ТАСС, 6 июля. Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России из состава постоянного оперативного соединения в Средиземном море проведут учения с ракетной стрельбой у берегов Сирии. Такие данные приводятся в международном извещении для пилотов (NOTAM).

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

В NOTAM отмечается, что для проведения учений ВМФ РФ с запусками ракет будет зарезервирован район в восточной части Средиземного моря: между побережьем Сирии и островом Кипр на траверзе порта Тартус. Район будет закрыт для полетов авиации 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля с 10:00 до 18:00 мск.

В состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море может входить от 10 до 20 боевых кораблей и судов обеспечения в зависимости от выполняемых задач. Обязательно в эскадре присутствуют носители высокоточного оружия. В частности, 30 июня в Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК".

Как сообщили 18 июня в пресс-службе Черноморского флота, из Севастополя в Средиземное море отправились малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск" и "Великий Устюг", также вооруженные "Калибрами". Кроме того, в Средиземное море должен уйти недавно принятый в боевой состав однотипный малый ракетный корабль "Вышний Волочек".