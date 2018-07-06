Российскую военную полицию разместят на границе Сирии с Иорданией

ТАСС, 6 июля. Соглашение об урегулировании ситуации в Южной Сирии предусматривает размещение российской военной полиции на КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Об этом сообщил в пятницу телеканалу Al Hadath представитель штаба так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Ибрагим аль-Джабави.

По его словам, переговоры с участием российских военных о прекращении конфликта на юге Сирии и условиях перехода провинции Дераа под контроль властей проходили в городе Босра-эш-Шам. Как отметил аль-Джабави, формирования ССА согласились начать процесс постепенной сдачи своих вооружений.

По информации телеканала, перемирие предусматривает безопасное возвращение мирных жителей в покинутые ими населенные пункты на юге Сирии. Соглашение предоставляет возможность бывшим боевикам урегулировать свой статус и пройти проверку в правоохранительных органах республики, чтобы вернуться к мирной жизни. Те из них, кто откажется сложить оружие, сможет покинуть провинцию и направиться с семьей в провинцию Идлиб на север Сирии, как это сделали ранее члены непримиримых бандформирований в Восточной Гуте под Дамаском.

По сведениям телеканала Al Mayadeen, сирийские войска займут позиции ССА в районе пограничной с Иорданией реки Ярмук. В этой местности действуют террористы, связанные с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

ССА является основной группировкой вооруженной оппозиции, которая удерживала под своим контролем большую часть провинции Дераа (110 км от Дамаска) после ее захвата в 2012 году. В ходе операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее пособников, начавшейся 18 июня, правительственные войска освободили восточные районы Дераа и начали наступление на юге и западе провинции. В пятницу было объявлено о прекращении огня в пограничном с Иорданией регионе Сирии.