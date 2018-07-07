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Проблемы борьбы с терроризмом, климата и миграции обсудят на сессии ПА ОБСЕ в Берлине

Международная панорама
7 июля, 0:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, июля. /ТАСС

В рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация РФ проведет, в частности, встречу с коллегами из США

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БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Проблемы борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции и изменения климата будут в центре внимания участников ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая открывается в субботу в Берлине. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.

Главной темой сессии станет "Роль парламентов в исполнении обязательств ОБСЕ". Как отмечается в сообщении пресс-службы ассамблеи, "ключевыми вопросами повестки будут такие проблемы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и доступ к образованию". "Как ожидается, дебаты будут посвящены, в частности, кризису внутри и вокруг Украины, растущему популизму в Европе, затяжным конфликтам, экологическим последствиям боевых действий, а также восстановлению доверия в ОБСЕ", - указывается в тексте.

Повестка сессии

Различные делегации представили для рассмотрения на сессии проекты резолюций, которые посвящены таким темам, как ситуация с правами человека в Крыму, борьба с торговлей людьми, противостояние гендерному насилию, обеспечение защиты детей мигрантов. Еще один проект внесен в связи с 10-й годовщиной событий 2008 года в Южной Осетии.

Российские парламентарии совместно со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагают проект резолюции о необходимости сближения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза, рассказал ТАСС автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил, что "речь идет о сопряжении интеграций", выразив уверенность, что этот "процесс неизбежен и все это понимают". По словам сенатора, к проекту резолюции уже присоединились коллеги из Белоруссии, Армении, Киргизии, Франции, Мальты и других государств.

Согласно регламенту, проекты резолюций должны быть сначала приняты к рассмотрению Постоянным комитетом ПА ОБСЕ, заседание которого состоится в субботу, а затем они направятся в профильные комитеты, где к ним могут быть предложены поправки. После этого документы выносятся на голосование всех членов ассамблеи "для включения в итоговую Берлинскую декларацию", которая будет представлена главам МИД и спикерам парламентов всех 57 стран ОБСЕ.

Также состоятся выборы членов Бюро ПА ОБСЕ (руководящий орган), председателя ассамблеи и его заместителей. Планируется, что на открытии сессии выступят председатель Бундестага Вольфганг Шойбле, и. о. спикера ассамблеи Георгий Церетели, министр финансов, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также другие политики и государственные деятели. Всего в мероприятиях примут участие около 300 парламентариев ОБСЕ.

Комментируя вероятность обсуждения резолюций антироссийского характера, Толстой констатировал, что такие инициативы вероятны. "Мы будем добиваться, чтобы эти резолюции были рассмотрены с теми поправками, которые в них вносятся, либо были отклонены в ходе дискуссии", - сказал он.

Встреча с делегацией США

Как рассказал журналистам Толстой, у российской делегации запланировано много встреч и мероприятий на полях сессии. В частности, в субботу предстоит двусторонняя встреча с делегацией США в ПА ОБСЕ, которая, по его словам, пройдет по инициативе американской стороны. "Мы к диалогу открыты и готовы обсуждать любые проблемы, которые есть в двусторонних отношениях", - подтвердил вице-спикер, выразив надежду, что такое общение "будет полезно для прояснения взаимных позиций".

Ранее и. о. спикера ПА ОБСЕ заявил ТАСС, что приветствует возможный двусторонний диалог между делегациями РФ и США на площадке ассамблеи. По его словам, "всегда обнадеживает, когда продвигается диалог между двумя делегациями, особенно когда между странами существуют такие важные двусторонние вопросы, как у России и США". Церетели также отметил, что "хотел бы увидеть диалог не ради диалога как такового, а ради результатов".

Данная встреча законодателей РФ и США может стать уже второй за неделю после длительного перерыва в межпарламентских контактах двух государств. Во вторник посетившую Россию делегацию Конгресса США принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. После состоявшихся переговоров он объявил, что стороны условились возобновить межпарламентский диалог, и не исключил возможность выступлений российских депутатов в обеих палатах американского Конгресса. Особое значение контактам парламентариев РФ и США придает тот факт, что они пройдут в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Еще одна важная двусторонняя встреча запланирована с делегацией Германии. На ней будет обсуждаться двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. В работе этой структуры Россия не участвует из-за принятых в 2014 году дискриминационных решений в отношении ее делегации из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Санкции в отношении парламентариев

"У нас позиция простая: мы готовы разговаривать со всеми обо всем, спокойно и на равноправной основе", - подчеркнул Толстой. По его словам, "просто вести разговор о межпарламентском сотрудничестве, когда одна часть этого сотрудничества фактически заморожена санкционным режимом, как минимум странно". "Поэтому надо объяснять, что санкции в отношении парламентов - недопустимая вещь", - добавил Толстой.

В состав российской делегации входят парламентарии-фигуранты европейских санкционных списков, в частности глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сенатор Джабаров. Однако трудностей с въездом в Германию возникнуть у них не должно, поскольку речь идет об их участии в международном мероприятии. "Мы каждый раз вынуждены делать специальные запросы, но сейчас никаких проблем не предвидится", - сказал зампредседателя нижней палаты парламента РФ.

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Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Толстой, Петр Олегович Слуцкий, Леонид Эдуардович Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Джабаров, Владимир Михайлович
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