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СМИ: в Иране казнили 8 террористов, причастных к атаке на парламент и мавзолей Хомейни

Международная панорама
7 июля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Жертвами нападений боевиков ИГ в 2017 году стали 17 человек, 46 получили ранения

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ТАСС, 7 июля. Власти Ирана казнили восемь террористов, осужденных за атаку на парламент и мавзолей имама Рухоллы Мусави Хомейни в Тегеране в июне 2017 года. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim.

По его данным, казненные - боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Решения о высшей мере наказания были вынесены 13 мая 2018 года судом первой инстанции, 11 июня приговоры были подтверждены Верховным судом Ирана.

Боевики совершили две террористические атаки в Тегеране 7 июня 2017 года. Две группы террористов напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 17 человек, 46 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.

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