СМИ: в Иране казнили 8 террористов, причастных к атаке на парламент и мавзолей Хомейни

ТАСС, 7 июля. Власти Ирана казнили восемь террористов, осужденных за атаку на парламент и мавзолей имама Рухоллы Мусави Хомейни в Тегеране в июне 2017 года. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim.

По его данным, казненные - боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Решения о высшей мере наказания были вынесены 13 мая 2018 года судом первой инстанции, 11 июня приговоры были подтверждены Верховным судом Ирана.

Боевики совершили две террористические атаки в Тегеране 7 июня 2017 года. Две группы террористов напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 17 человек, 46 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.