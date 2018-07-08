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Президент Никарагуа отверг требование оппозиции о досрочных выборах

Международная панорама
8 июля, 5:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Ранее представители оппозиции объявили о проведении 24-часовой забастовки

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ТАСС, 8 июля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отверг требование оппозиции о проведении досрочных выборов, выступая в субботу перед своими сторонниками в столице страны Манагуа.

"Здесь правила устанавливаются конституцией, <...> мы не можем менять их в одночасье, если такая идея пришла в голову группе путчистов", - цитирует Agence France-Presse выступление Ортеги. Нынешний президентский срок никарагуанского лидера истекает в январе 2022 года.

"Тогда мы увидим, отдадут ли люди свои голоса путчистам, которые вызвали такие разрушения", - заявил Ортега.

Ранее представители оппозиции объявили о проведении 24-часовой забастовки 13 июля.

Антиправительственные выступления в стране не прекращаются с середины апреля. Оппозиция и протестующие обвиняют в сопровождающем акции насилии власти и их сторонников. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия и указало, что не несет за него ответственность. Между тем число погибших в результате стычек на антиправительственных выступлениях превысило 300 человек.

Поводом для самых крупных за последние годы акций протеста послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки. Инициированный католической церковью национальный диалог между властью и оппозицией уже дважды прерывался и пока не дал ощутимых результатов.

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