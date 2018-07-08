Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

Международная панорама
8 июля, 16:09 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

По словам Анджея Дуды, события тех лет унесли жизни около 100 тыс. мирных поляков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда, прибывший на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, назвал эту трагедию этнической чисткой.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики. По словам Дуды, это "годовщина геноцида, произошедшего на Волыни".

"Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-м, 1943-м, 1944 году потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков - не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков", - отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий.

"Не было никакой войны между Польшей и Украиной. Это была обычная этническая чистка, - добавил Дуда, слова которого цитирует Польское агентство печати. - Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Вторая мировая война
Персоны
Дуда, Анджей
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
7
Два человека погибли в ДТП под Орлом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!