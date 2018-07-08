СМИ: крупнейший донор кампании в пользу Brexit 11 раз встречался с послом РФ

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Аррон Бэнкс, являвшийся крупнейшим донором агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС, по меньшей мере 11 раз встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко. С таким утверждением в воскресенье выступила в своей электронной версии еженедельная газета Observer.

Как пишет издание, Бэнкс, который финансировал агитационную кампанию Leave.EU, призывавшую избирателей поддержать идею Brexit на июньском референдуме 2016 года, в течение двух лет признавался в том, что лишь однажды обедал с послом. Однако после того, как тот же Observer ранее информировал, что встреч было несколько, предприниматель сообщил британским парламентариям, что виделся с Яковенко "два или три" раза, а совсем недавно признался газете The New York Times в четвертой встрече. Теперь же еженедельник на основании попавших в его распоряжение документов настаивает на том, что у Бэнкса и российского посла было, по крайней мере, на семь встреч больше - минимум 11. Кроме того, российское посольство якобы еще четырежды приглашало этого бизнесмена на встречи, однако газета не располагает информацией о том, воспользовался ли Бэнкс этими приглашениями.

Посольство РФ не стало комментировать содержание публикации Observer.

Ранее газета The Sunday Times дала понять, что британские власти стали прилагать все больше усилий в том, чтобы отыскать какие-либо доказательства стремления России повлиять на исход референдума о Brexit, по итогам которого Соединенное Королевство теперь покидает ЕС. По этой причине Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью занялось изучением новых свидетельств о наличии у Бэнкса связей с РФ на основании утечек из сообщений его электронной почты. По утверждению газеты, эти утечки говорят о том, что Бэнксу якобы предложили три сделки, то есть на две больше, чем полагалось ранее. В их числе - золотые рудники в Гвинее и прибыльная доля от приватизации алмазодобывающей компании "Алроса".

Бэнкс уверял, что не участвовал ни в одной из этих сделок, однако The Sunday Times получила информацию, что инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit - Джима Меллона - якобы все-таки заключил сделку с "Алросой" ниже рыночной цены. Сам Бэнкс не стал противиться этому расследованию, сказав, что оно лишь делает его "человеком-загадкой". В свою очередь, Меллон заявил, что не участвовал в решениях, которые его фонд принимал в отношении инвестиций.

Позиция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее с иронией отнесся к заявлениям в СМИ о контактах представителей России в Великобритании с бизнесменом Арроном Бэнксом. Как отметил Песков 13 июня, "с российским послом в Лондоне и британским послом здесь (в РФ - прим. ТАСС) встречаются сотни бизнесменов".

В конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения, будто Россия могла вмешиваться в принятие в Великобритании решения о выходе этой страны из Евросоюза. Президент подчеркнул, что Россия не имеет "к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании".

При этом он отметил, что, например, нынешний глава МИД королевства Борис Джонсон тоже выступал за выход Великобритании из ЕС. "Может быть, и он тоже наш агент? Знаете, так можно ведь додуматься и договориться до бог знает чего", - заключил президент РФ.