Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции с критикой ситуации с правами человека в РФ

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам на заседании в воскресенье поддержал проект резолюции ассамблеи, в котором содержится критика в адрес РФ в связи с якобы нарушениями прав человека и функционированием ее судебной системы. За его принятие высказались 35 делегаций, 11 были против, семь воздержались.

Документ, внесенный шведской делегацией, призывает Россию принять законы, "направленные на борьбу с преступлениями на почве ненависти", и обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с гарантиями Европейской конвенции о правах человека. Шведский депутат Маргарета Седерфельт, подготовившая проект, просит РФ освободить всех, кто был задержан за "мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, собраний".

Кроме того, шведские депутаты призывают Россию отменить закон "В целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей" 2013 года, в котором пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних признается уголовным преступлением. Также проект резолюции требует от РФ "уважать человеческое достоинство и равные права всех граждан", а также выполнять все "обязательства в рамках ОБСЕ в отношении прав человека, основных свобод".

В ходе обсуждения на заседании комитета в текст в том числе была внесена поправка, в которой утверждается, что якобы не были найдены организаторы убийства российского политика Бориса Немцова.

После одобрения профильным комитетом проекты резолюций выносятся на голосование всех членов ассамблеи "для включения в итоговую Берлинскую декларацию", которая будет представлена главам МИД и спикерам парламентов всех 57 стран ОБСЕ.

Позиция делегации РФ

Член делегации РФ в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Брыкин связал представление данного текста "с желанием Швеции отметиться в ПА ОБСЕ в качестве ответной меры на требование России провести полноформатный мониторинг БДИПЧ ОБСЕ выборов в этой стране". "Можно было бы использовать площадку ОБСЕ для освещения неблагополучной ситуации с правами человека и в самой Швеции", - констатировал политик.

В качестве иллюстрации парламентарий процитировал опубликованные в мае замечания комитета ООН по ликвидации распрей и расовой дискриминации по выполнению Швецией соответствующей конвенции. В них, в частности, выражается глубокая обеспокоенность распространением расистских преступлений в Швеции и "беззубым отношением" к неонацистам в этой стране. "Имело бы смысл привлечь внимание к тому, что резолюции должны быть свободны от предвзятости и ангажированности, которая ясно прослеживается в тексте проекта", - подчеркнул Брыкин.

Комментируя ТАСС поправку, касающуюся убийства Немцова, он напомнил, что вся соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела.

Другой член делегации РФ Артем Туров обратил внимание, что большинство пунктов резолюции "являются поверхностными и представляют собой штампы, как будто ее писал не депутат, который долгие годы работал в ОБСЕ, а студент, взявший информацию из соцсетей или из желтой прессы".

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где сейчас заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.