Глава МВД Италии надеется встретиться с Путиным во время поездки на ЧМ

ТАСС, 9 июля. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своей поездки на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Я собираюсь совершить политическо-футбольную поездку, я воспользуюсь возможностью отправиться в Москву на финал Кубка мира, - приводит агентство слова политика. - Затем я намерен встретиться с главой МВД России, чтобы согласовать действия против исламского терроризма, который кажется побежденным, но таким не является. И потом я поеду встречаться с Путиным - таких людей, как он, которые заботятся об интересах своих граждан, в Италии нужны десятки".

Кремль о подготовке встречи итальянского политика с российским президентом не заявлял.

Сальвини в качестве главы партии "Лига" ранее неоднократно бывал в российской столице. В один из последних разов - с частной поездкой на Рождество в начале 2017 года, о чем сообщал в своем Facebook. Сборная его страны не принимает участие в ЧМ, так как не смогла пройти квалификационный отбор на соревнование.