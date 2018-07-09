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Источник: вступление в НАТО Грузии и Украины не стоит на повестке дня

Международная панорама
9 июля, 10:37 дата обновления: 9 июля, 11:04 UTC+3

В правительстве ФРГ добавили, что выстраивание отношений альянса с двумя странами будет обсуждаться 12 июля

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Материал из 1 страницы
© EPA PHOTO BELGA

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО не стоит на повестке дня предстоящего 11-12 июля саммита альянса. Об этом заявил в понедельник журналистам источник в кабмине ФРГ.

"Вступление Грузии и Украины не стоит на повестке дня, я думаю, это всем понятно", - отметили в правительстве ФРГ. Там добавили, что выстраивание отношений альянса с двумя странами будет обсуждаться во второй день встречи - 12 июля.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе. В программе встречи говорится, что лидеры всех государств НАТО проведут 12 июля отдельную совместную встречу с президентами Украины и Грузии.

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