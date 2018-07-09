Источник: вступление в НАТО Грузии и Украины не стоит на повестке дня

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО не стоит на повестке дня предстоящего 11-12 июля саммита альянса. Об этом заявил в понедельник журналистам источник в кабмине ФРГ.

"Вступление Грузии и Украины не стоит на повестке дня, я думаю, это всем понятно", - отметили в правительстве ФРГ. Там добавили, что выстраивание отношений альянса с двумя странами будет обсуждаться во второй день встречи - 12 июля.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе. В программе встречи говорится, что лидеры всех государств НАТО проведут 12 июля отдельную совместную встречу с президентами Украины и Грузии.