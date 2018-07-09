Порошенко пообещал сделать "все возможное" для обмена Сенцова на Вышинского

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пообещал перед саммитом в Брюсселе "делать все возможное", чтобы провести обмен осужденного за терроризм в России Олега Сенцова на арестованного за госизмену на Украине главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Мы будем делать все возможное", - сказал Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

ЕС ранее сделал целую серию заявлений, с призывами к освобождению Сенцова и лишь единожды в крайне осторожных выражениях призвал "к справедливому разбирательству" по делу Вышинского.

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. В МИД РФ тогда потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.