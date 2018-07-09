Генсек ООН заявил о прогрессе в преодолении бедности в мире

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник о положительной динамике в преодолении крайней бедности в мире.

"Доля тех рабочих в мире, которые сейчас не могут вывести свои семьи из-за черты крайней нищеты, значительно сократилась", - говорится в докладе генсека ООН о ходе осуществления целей устойчивого развития, представленном на заседании политического форума высокого уровня.

В документе отмечается, что в 2000 году находящихся за чертой крайней нищеты, было 27%, а сейчас только 9%.

"Остаются острые очаги нищеты в сельских районах, именно здесь доля населения, живущая за чертой крайней бедности, остается на самом высоком уровне", - констатировал Гутерриш. По его мнению, "справиться с нищетой должно помочь развитие институтов социальной защиты.

В 2015 году государства - члены ООН приняли "Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года". Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей устойчивого развития содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.