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Глава МВД ФРГ запретил деятельность рокерской группировки Osmanen Germania

Международная панорама
10 июля, 10:27 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июля. /ТАСС

Силы безопасности Германии считают, что группировка занимается запугиванием оппозиционно настроенных турок и курдов

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БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер запретил деятельность в Германии рокерской группировки Osmanen Germania ("Османы Германия"), в которой состоят главным образом выходцы из Турции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства.

"От клуба исходит серьезная угроза для общества", - отметили в ведомстве. Рано утром в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен и Рейнланд-Пфальц прошли обыски в помещениях, принадлежащих рокерам.

Запрету подлежат все 16 филиалов Osmanen Germania в Германии. Клуб, по некоторым данным, финансируется правящей в Турции Партией справедливости и развития. Силы безопасности ФРГ считают, что группировка занимается запугиванием и преследованием оппозиционно настроенных турок и курдов, живущих в ФРГ, критиков действий президента Тайипа Эрдогана.

По оценке правоохранительных органов, более половины членов банд рокеров в ФРГ имеют судимость. Зачастую есть основания полагать, что участники группировок занимаются наркоторговлей, рэкетом, сутенерством.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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