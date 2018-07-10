СМИ: не менее 11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере 11 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом во вторник сообщил телеканал 1TV.

По данным телеканала, террорист-смертник подорвал себя рядом с одним из полицейских КПП в городе Джелалабаде. Среди погибших могут быть сотрудники сил безопасности и гражданские. По информации телеканала Tolo News, в числе жертв восемь мирных жителей.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.