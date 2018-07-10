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СМИ: полиция проводит очередной допрос Нетаньяху

Международная панорама
10 июля, 12:08 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июля. /ТАСС

Глава кабинета ранее отверг все обвинения

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Следователи полиции Израиля прибыли во вторник в резиденцию премьер-министра Израиля и начали очередной допрос Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает газета "Едиот ахронот", по информации которой на этот раз допрос проводится по так называемому делу 4000.

В рамках этого дела следователи проверяют информацию о том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом "Уалла!", который принадлежит коммуникационному гиганту. В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, который подозревается в том, что находился в коррупционных отношениях с Шаулем Эловичем, которому принадлежит "Безек".

Это уже четвертый допрос Нетаньяху в 2018 году. Полицейские в предыдущий раз задавали вопросы премьеру в его резиденции 12 июня, до этого - в марте 2018 года. В 2017 году следователи семь раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по так называемым делам 1000 и 2000, в рамках которых полиция выясняла подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты "Едиот ахронот".

13 февраля 2018 года полиция выступила с заявлением, что считает собранные доказательства достаточными для предъявления премьер-министру обвинений по этим двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должен принять генеральный прокурор еврейского государства Авихай Мандельблит на основании материалов расследования.

Глава кабинета ранее уже отверг все обвинения в свой адрес по делам 1000 и 2000, которые изначально были приведены в ряде СМИ. В отношении дела 4000 ранее в этом году он заявил, что "происходящее переходит все границы", так как "выдвигаются два бредовых и лживых обвинения". По словам Нетаньяху, это часть ведущегося против него в последние годы преследования.

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