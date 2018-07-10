Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов ЕС

Международная панорама
10 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Глава Европейского совета подчеркнул, что Евросоюз тратит на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Европейского совета Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 10 июля. Глава Европейского совета Дональд Туск во вторник напомнил президенту США Дональду Трампу, что ЕС является надежным союзником США, в отличие от России и Китая. Об этом он заявил во вторник, обращаясь к Трампу во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО в Брюсселе.

"У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай", - сказал он.

"Надеюсь, что вы не сомневаетесь, это является инвестицией в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о российских и китайских расходах", - добавил Туск.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь потребовал от партнеров по НАТО увеличить военные расходы и выразил недовольство тем, что Америка несет львиную долю затрат на финансирование альянса. Он напомнил, что США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна и высказал мнение о том, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США. Об этом Трамп написал на своей личной странице в сети Twitter за несколько дней до начала саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Туск, Дональд Трамп, Дональд
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
СМИ: одиннадцатого ребенка вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
5
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
6
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
7
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!