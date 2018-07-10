Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп назвал себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии.

Соответствующую запись он сделал во вторник на своей странице в Twitter.

"Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90% [участвовавших в опросе], является самым популярным республиканцем в истории партии. Вот это да!", - отметил президент.

Трамп поблагодарил своих сторонников, пояснив, что благодаря их поддержке страна быстро развивается.

"Другие страны хотят установить безумные торговые соглашения. Экономика [США] бурно растет. Кандидат в состав Верховного суда получает отличные отклики", - перечислил Трамп наиболее существенные на его взгляд события, произошедшие в США в последнее время под его руководством.

Thank you to all of my great supporters, really big progress being made. Other countries wanting to fix crazy trade deals. Economy is ROARING. Supreme Court pick getting GREAT REVIEWS. New Poll says Trump, at over 90%, is the most popular Republican in history of the Party. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.