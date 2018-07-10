Столтенберг: Македония будет приглашена в НАТО на саммите стран альянса

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии в альянс. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи лидеров в Брюсселе 11-12 июля.

"Я ожидаю, что после соглашения по поводу названия в прошлом месяце, мы решим пригласить Скопье начать переговорный процесс по членству", - сказал он.

По словам генсека, Македония сможет стать 30-м членом НАТО после реализации этого соглашения. "Как только будет финализировано и реализовано соглашение по названию, мы сможем пригласить ее стать 30-м членом НАТО под новым названием Республика Северной Македонии", - отметил Столтенберг.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.