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МИД Македонии надеется на начало переговоров о членстве в НАТО на этой неделе

Международная панорама
9 июля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства страны высказал надежду, что вступление в НАТО будет способствовать стабильности в Балканском регионе

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ТАСС, 9 июля. Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров надеется, что НАТО на этой неделе на своем саммите примет решение о начале переговоров о вступлении страны в альянс. Об этом он заявил в понедельник агентству Reuters.

"Мы очень надеемся, и я думаю, что уже [все] подготовлено, и это должно произойти на будущей неделе", - рассказал глава МИД Македонии о планах его страны начать процесс вступления в НАТО. "Мы должны быть готовы начать переговоры о вступлении", - добавил Димитров.

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Говоря о негативном отношении России к вступлению Македонии в НАТО, министр подчеркнул, что вхождение балканской страны в альянс не станет угрозой для других государств. Димитров также высказал надежду, что вступление Македонии в НАТО будет способствовать стабильности в Балканском регионе. "Мы твердо полагаем, что это не направлено против какой-либо другой страны, и это будет иметь важное умиротворяющее влияние на стабильность региона", - сказал министр.

Никола Димитров отметил, что главным препятствием для вступления Македонии в НАТО до сих пор был спор с Грецией о названии бывшей югославской республики. Македонский министр высказал надежду на то, что достигнутое недавно соглашение между Скопье и Афинами о разрешении проблемы названия Македонии будет реализовано, и это снимет препятствия к вступлению страны в альянс. "Если бы не проблема названия, мы бы были членами [НАТО] с 2008 года", - сказал Димитров. "Завершение работы над соглашением с нашей стороны будет встроено в процесс [переговоров с] НАТО", - заявил глава МИД Македонии.

11-12 июля в Брюсселе пройдет очередной саммит НАТО.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Президент Республики Македония Гёрге Иванов отказался подписывать закон об изменении государственного названия.

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